ФК «Рязань» обеспечил себе место в тройке призёров

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В четверг, 10 июня, футбольный клуб «Рязань» провёл заключительный домашний матч завершающегося Первенства ПФЛ. Победа с минимальным счётом 1:0 над саратовским «Соколом» позволила рязанцам гарантировать себе медали по итогам турнира в группе 3.

Единственный мяч в ворота гостей забил лучший бомбардир «горожан» Владислав Фасхутдинов. Для него он стал уже 20-м в сезоне.

Заключительный матч сезона наша команда проведет 15 июня в Курске, где сыграет с местным «Авангардом».

На данный момент рязанцы занимают второе место с 59 набранными очками. На первом месте липецкий «Металлург», набравший 62 очка. Обе встречи липчанам рязанцы проиграли. Обогнать ФК «Рязань» может подмосковный «Сатурн», набравший в 29 играх 57 очков.