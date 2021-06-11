18.4 C
Рязань
Пятница, 11 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниСпорт

ФК «Рязань» обеспечил себе место в тройке призёров

7info
- Advertisement -

В четверг, 10 июня, футбольный клуб «Рязань» провёл заключительный домашний матч завершающегося Первенства ПФЛ. Победа с минимальным счётом 1:0 над саратовским «Соколом» позволила рязанцам гарантировать себе медали по итогам турнира в группе 3. 

Единственный мяч в ворота гостей забил лучший бомбардир «горожан» Владислав Фасхутдинов. Для него он стал уже 20-м в сезоне.

Заключительный матч сезона наша команда проведет 15 июня в Курске, где сыграет с местным «Авангардом».

На данный момент рязанцы занимают второе место с 59 набранными очками. На первом месте липецкий «Металлург», набравший 62 очка. Обе встречи липчанам рязанцы проиграли. Обогнать ФК «Рязань» может подмосковный «Сатурн», набравший в 29 играх 57 очков.  

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,199ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]