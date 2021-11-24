FINN FLARE проведёт благотворительный сбор одежды в Рязани

FINN FLARE начинает благотворительную акцию «Поделись теплом», которая продлится с 25 ноября по 5 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В магазинах бренда жители Рязани смогут сдать теплую одежду, которая будет передана малообеспеченным семьям в городе и области. В качестве благодарности за неравнодушное отношение к нуждающимся FINN FLARE подарит участникам акции купоны на дополнительную скидку 10%. Ими можно будет воспользоваться в магазинах, участвующих в акции, в течение всего срока ее проведения.

«Бренд — это не только узнаваемый продукт, но и определенная позиция по отношению к обществу и его проблемам, — пояснила Ольга Акулина, директор розничной сети FINN FLARE. — Мы видим потребность в помощи и не можем остаться равнодушными. Уверены, что для наших покупателей это тоже очень важно, и вместе мы сможем сделать что-то действительно важное и нужное».

К одежде, которую люди будут использовать повторно, предъявляется ряд требований. В первую очередь она должна быть целой и не требовать починки. Кроме того, важно, чтобы вещи были теплыми, то есть рассчитанными именно на осенне-зимний сезон. В то же время если одежда не будет соответствовать каким-то из этих условий, ее все равно примут, чтобы в дальнейшем отдать на переработку.

«Мы решили заодно сделать возможной сдачу вещей, которые отправятся на переработку, — рассказала представитель FINN FLARE. — В результате малообеспеченные семьи получат теплую одежду, а планета станет немного чище, что, мы уверены, важно для всех жителей города».

Акция по сбору одежды будет проходить в магазинах FINN FLARE с 25 ноября по 5 декабря по следующему адресу: ТЦ «Премьер», Московское шоссе, д. 21, 1-й этаж.

В рамках акции не будут приниматься несколько категорий вещей:

· изношенная обувь;

· непригодные для носки вещи из кожи и кожзама, меха;

· нижнее белье, носки и колготки;

· грязная, сырая одежда.