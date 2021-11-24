FINN FLARE проведёт благотворительный сбор одежды в Рязани

FINN FLARE начинает благотворительную акцию «Поделись теплом», которая продлится с 25 ноября по 5 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В магазинах бренда жители Рязани смогут сдать теплую одежду, которая будет передана малообеспеченным семьям в городе и области. В качестве благодарности за неравнодушное отношение к нуждающимся FINN FLARE подарит участникам акции купоны на дополнительную скидку 10%. Ими можно будет воспользоваться в магазинах, участвующих в акции, в течение всего срока ее проведения.
К одежде, которую люди будут использовать повторно, предъявляется ряд требований. В первую очередь она должна быть целой и не требовать починки. Кроме того, важно, чтобы вещи были теплыми, то есть рассчитанными именно на осенне-зимний сезон. В то же время если одежда не будет соответствовать каким-то из этих условий, ее все равно примут, чтобы в дальнейшем отдать на переработку.
Акция по сбору одежды будет проходить в магазинах FINN FLARE с 25 ноября по 5 декабря по следующему адресу: ТЦ «Премьер», Московское шоссе, д. 21, 1-й этаж.
В рамках акции не будут приниматься несколько категорий вещей:
· изношенная обувь;
· непригодные для носки вещи из кожи и кожзама, меха;
· нижнее белье, носки и колготки;
· грязная, сырая одежда.