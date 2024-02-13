Филипп Киркоров выступил перед ранеными в ДНР

Российский певец Филипп Киркоров выступил перед ранеными в больнице в Горловке (ДНР), сообщает телеграм-канал РИА Новости.

Источник, ссылаясь на главврача, сообщает, что Киркоров исполнил две песни, пообещал бойцам помочь с протезами.

Киркоров был одним из участников скандальной «голой вечеринки», устроенной Анастасией Ивлеевой. После этого у артиста начались проблемы: отменяли выступления, певца убирали из телевизионного эфира.

Ранее он извинился за участие в вечеринке, прошедшей в клубе «Мутабор».