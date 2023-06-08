Четверг, 8 июня, 2023
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Фестивальный и выставочный июнь в «М5 Молл»

Татьяна Проводина
Фото ТРЦ М5 Молл

«Лето — это маленькая жизнь»! А для того, чтобы она стала яркой, «М5 Молл» подготовил несколько знаковых мероприятий, участие в которых сделают июнь насыщенным и подарят только положительные эмоции всем участникам.

12 июня ТРЦ «М5 Молл» приглашает окунуться в мир современной культуры и спорта – принять участие в фестивале «Движение». В этот день в галереях ТРЦ будут работать разноплановые обучающие интерактивные площадки. На мастер-классах фестиваля можно будет освоить азы зумбы, мегапопулярной латины и брейк-данса, попробовать свои силы в прыжках на батуте – джампинге.

Одной из ярких частей «Движения» обещает стать шоу «Футбольный фристайл». Где мировой рекордсмен этого вида спорта научит всех желающих связкам с мечом, а также сам продемонстрирует высший пилотаж в исполнении трюков. За музыкальную атмосферу в этот день в «М5 Молл» будет отвечать кавер-группа YorBand. Начало фестиваля «Движение» в 13:00.

Июнь в «М5 Молл» обязательно запомнится и всем любителям звукового тюнинга – здесь пройдут открытые соревнования по автозвуку «Три струны», которая проводит студия автозвука Balalaika совместно с «М5 Молл». Два июньских дня на парковке «М5 Молл» будет громко. Это участники состязаний будут демонстрировать возможности своих звуковых систем.

«Три струны» в датах и времени: 11 июня с 10:00 до 19:00 и 25 июня с 12:00 до 20:00. Более подробная информация ВКонтакте.

До 30 июня в «М5 Молл» проходит летний «Гриль Фест». Каждую пятницу у участников феста есть возможность выиграть суперпомощника для создания блюд с ароматом лета – электрогриль. Для этого необходимо подписаться или быть подписчиком группы «М5 Молл» ВКонтакте, сделать покупки в ТРЦ на сумму не менее 500 рублей в чеке, который нужно зарегистрировать у администраторов стойки информации. Розыгрыш электрогрилей будут проходить в группе «М5 Молл» в ВК 9, 16, 23, 30 июня в 14:00. Счастливчиков определят с помощью генератора случайных цифр.

И новости из мира вокального творчества. В «М5 Молл» подвели итоги конкурса «Караоке баттл». Победителем и обладателем гран-при в 50 тысяч рублей стала участница баттла Анна Дива с песней «Музыка нас связала» из репертуара группы «Мираж».

Вход свободный. Возрастное ограничение 18+

Фестивальный и выставочный июнь в «М5 Молл»
Фестивальный и выставочный июнь в «М5 Молл»

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