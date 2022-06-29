Фестиваль уличного кино пройдёт в Рязани 2 и 3 июля

Крупнейший в мире зрительский смотр короткометражного кино придёт в Рязань 2 и 3 июля. Показы будут проходить в Зелёном театре. Вход бесплатный.

Фестиваль объединяет тысячу площадок по всей стране, 4 программы и полмиллиона зрителей из разных городов. Зрители будут голосовать за понравившийся фильм фонариками – именно зрители являются главным жюри смотра.

2 июля с 18 до 20 часов покажут внеконкурсную программу, а с 20 до 22 часов – конкурсную.

На 3 июля запланирован показ внеконкурсной программы: с 18 до 20 часов. А с 20 до 22 часов – внеконкурсная программа «Лучшее прошлых лет».

Внеконкурсная программа включает лучшие фильмы для семейного просмотра, а также лучшие фильмы этого года, которые не вошли в конкурсную программу. В конкурсной программе представят лучшие фильмы этого года, среди которых выберут победителя. «Лучшее прошлых лет» соберёт самые интересные фильмы прошлых фестивалей.

Зрителям рекомендуют захватить с собой тёплые вещи: вечерами в парке может быть прохладно.

Масштабный фестиваль кино под открытым небом стартует в июне и до конца сентября охватит все регионы России.