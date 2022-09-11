Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» в Рязани завершился концертом групп «Зверобой» и «7Б»

В Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха завершился фестиваль «Русское лето. ZaРоссию», организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и общественного движения «Народный фронт».
С приветственным словом к гостям фестиваля обратилась глава администрации Рязани Елена Сорокина, сообщила пресс-служба городской администрации.
На фестивале гости приняли участие в работе различных интерактивных площадок и танцевальном мастер-классе Алисы Доценко, увидели шоу «Сильнейшая нация мира», где были представлены экстремальные силовые номера на пределе человеческих возможностей. Для детей были организованные спортивные состязания и разные мастер-классы. На сцене выступали музыкальные коллективы «Крылатая пехота», ансамбль «Диапазон», группа «Легче», а также поэт Игорь Караулов. В перерывах проходили небольшие веселые конкурсы для зрителей. Кроме того, рассказывали о волонтерских проектах поддержки Донбасса и возможности оказать материальную помощь народной милиции ЛНР и ДНР.
Кульминацией праздника стал концерт группы «Зверобой» и звезды отечественного рока – группы «7Б». В завершение прозвучал неофициальный гимн фестиваля, в котором отражена многогранность российской культуры, красота лета и сила духа каждого жителя страны.
Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» проходит 19 городах страны — в Дальневосточном, Сибирском, Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.