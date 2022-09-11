Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» в Рязани завершился концертом групп «Зверобой» и «7Б»

В Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха завершился фестиваль «Русское лето. ZaРоссию», организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и общественного движения «Народный фронт».

С приветственным словом к гостям фестиваля обратилась глава администрации Рязани Елена Сорокина, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Россия — великая страна с многовековой культурой. Особой строкой в ней всегда была тема защиты Родины. Русские ратники всегда показывали непобедимость и силу духа русского народа. Рязанцы во все века одними из первых вставали на защиту Родины. И сейчас рязанские военные, контрактники, добровольцы проявляют мужество и героизм в специальной военной операции на Украине. Россия, как и 80 лет назад, снова встала преградой на пути нацизма. Своих не бросаем! Эти слова откликаются в сердце каждого русского человека — русского не только по национальности, но и по духу. С оружием в руках мы защищаем свой суверенитет, отстаиваем мир и право разговаривать на своем родном языке. Поддержка армии сейчас — одна из важнейших задач. И сегодняшний фестиваль русской культуры, проводимый во многих городах — это одно из проявлений единства армии и гражданского общества», — сказала Елена Сорокина.

На фестивале гости приняли участие в работе различных интерактивных площадок и танцевальном мастер-классе Алисы Доценко, увидели шоу «Сильнейшая нация мира», где были представлены экстремальные силовые номера на пределе человеческих возможностей. Для детей были организованные спортивные состязания и разные мастер-классы. На сцене выступали музыкальные коллективы «Крылатая пехота», ансамбль «Диапазон», группа «Легче», а также поэт Игорь Караулов. В перерывах проходили небольшие веселые конкурсы для зрителей. Кроме того, рассказывали о волонтерских проектах поддержки Донбасса и возможности оказать материальную помощь народной милиции ЛНР и ДНР.

Кульминацией праздника стал концерт группы «Зверобой» и звезды отечественного рока – группы «7Б». В завершение прозвучал неофициальный гимн фестиваля, в котором отражена многогранность российской культуры, красота лета и сила духа каждого жителя страны.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» проходит 19 городах страны — в Дальневосточном, Сибирском, Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.