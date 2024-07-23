Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих студентов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков высказался о необходимости пересмотреть систему предоставления мест в студенческих общежитиях. По его мнению, общежития должны предоставляться только малоимущим студентам или тем, кто находится в сложной жизненной ситуации, сообщается на сайте РИА Новости.

Фальков отметил, что стоимость проживания в общежитиях не соответствует затратам на их содержание, а сами общежития выполняют социальную функцию.

«Очевидно, необходимо решать вопрос и общежитие как сущность оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», — заявил Фальков.

В этом году вузы выделили рекордные 621 тысяч бюджетных мест. Из них 30 тысяч — для выпускников из новых регионов.

Стоимость проживания в общежитии в России варьируется в зависимости от вуза и региона. Так, например, в НИУ ВШЭ в Москве и области стоимость проживания составляет от 1018 до 2665 рублей в месяц.