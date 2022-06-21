Ежемесячные денежные выплаты предлагают увеличить на 50%

Как выяснили «Известия», в Госдуму в ближайшее время депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким будет внесен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан».

Документом предлагается увеличить на 50% размер ежемесячных выплат инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам, включая детей-инвалидов, лицам, пострадавшим вследствие воздействия радиации.

— Размеры ЕДВ ежегодно индексируются, однако уровень индексации не соответствует реальному росту цен, в том числе на транспорт, лекарства и другие монетизированные льготы, что приводит к постоянному удешевлению указанных выплат. В связи с этим растет социальное недовольство среди льготных категорий граждан, — говорится в пояснительной записке, которая имеется у «Известий».

В ней также отмечается, что граждане, которым положены ЕДВ, имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В том числе лекарства, путевки в санатории, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно, с вычитанием стоимости этих услуг из размера ЕДВ.

Однако многие федеральные льготники отказываются от таких услуг в связи с отсутствием гарантии получения путевки на санаторно-курортное лечение в течение календарного года, а также невозможности по различным причинам своевременно получить необходимые лекарственные средства.

— Размеры ЕДВ были проиндексированы с 1 февраля 2022 года на 8,4%. Дополнительной индексации в этом году не предусмотрено, что приведет к еще большему удешевлению указанных выплат. Например, с 1 февраля 2022 года размер ЕДВ ветеранам боевых действий составил лишь 3481,85 рублей, участникам Великой Отечественной войны — 4 746,28 рублей, а инвалидам войны — 6 328,41 рублей, — уточнятся в документах.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на эти цели в 2023 году может потребоваться дополнительно 224 млрд рублей. В настоящий момент на три года с 2022 по 2024 в федеральном бюджете на эти выплаты заложено 448,4 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Принять размеры: ежемесячные денежные выплаты хотят увеличить на 50%