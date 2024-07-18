Ещё 16 иностранцев в Рязани заключили контракт с Минобороны

Военные следователи в Рязани провели очередной рейд совместно с работниками регионального военкомата, в ходе которого напомнили гражданам, недавно приобретшим гражданство России, об обязанности встать на воинский учёт.

Рейд прошёл на территории пятой базы и на торговых и строительных площадках. В итоге было проверены 38 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан, 11 из которых поставлено на воинский учет. 16 иностранных граждан изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

Проводимой военными следователями и комиссариатами работой, с начала 2024 года на воинский учет принято более 500 натурализованных граждан.