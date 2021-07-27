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Вторник, 27 июля, 2021
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Еще на шести улицах Рязани отключили холодную воду

Елена Лобанова
Еще на шести улицах Рязани отключили холодную воду
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Во вторник, 26 июля, в Рязани отключили холодную воду еще на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники «Водоканала» уже устраняют аварию.

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Улица Разина, дома № 27/19, 29/20;
  • Улица Телевизионная, дом № 17;
  • Улица Трудовая, дом № 18;
  • Улица 2-я Железнодорожная, дома № 12, 30, 32;
  • Улица Карла Маркса, дом № 4 корп. 1 (школа №46).

До 16.00 воду отключат в домах №№ 1, 2, 6 — 11, 14 — 16, 16 корп. 1, 17, 17а, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 12а по улице Верхняя.

Ранее сообщалось об отключении воды еще на семи улицах города.

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