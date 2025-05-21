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Photo by form PxHere
Photo by form PxHere
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Два беспилотника сбили над Рязанской областью днем 21 мая

Анастасия Мериакри

С 11:30 до 15:00 на территории Рязанской области уничтожено два беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.

На территории РФ в это время всего уничтожено 34 украинских БПЛА. самолетного типа. Из них 15 сбили в Орловской области, 7 в Курской, 6 в Тульской, 3 в Московском регионе, два в Рязанской области, один в Брянской.

Напомним, в ночь на 21 мая над Рязанской областью уничтожено три беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

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