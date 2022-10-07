Елена Сорокина сохранила вторую позицию медиарейтинга первых лиц столиц ЦФО

Глава администрации Рязани Елена Сорокина стала второй по итогам сентября в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО от компании «Медиалогии».

Сорокина, также как лидер рейтинга — глава Воронежа Вадим Кстенин — сохранила туже позицию, что и в августе.

Среди отмеченных составителями рейтинга событий с участием мэра Рязани — выездное совещание в пострадавшей от пожара школе № 7, проверка вместе с губернатором Павлом Малковым качества замены уличных светильников, подписание постановления о начале отопительного сезона.

Помимо этого, Сорокина осмотрела, как идет работа над установкой станции ультрафиолетового обеззараживания на Окском водозаборе.

Глава Рязани Татьяна Панфилова, по сравнению с августом, потеряла шесть позиций и заняла 13-е место из 32.

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Столица субъекта МедиаИндекс 1 0 КСТЕНИН Вадим Юрьевич глава города Воронеж 8 146,0 2 0 СОРОКИНА Елена Борисовна глава администрации Рязань 6 530,0 3 +6 ИВАНОВ Антон Александрович

глава администрации Белгород 5 222,0 4 +1 ДЕНИСОВ Дмитрий Александрович

глава города Калуга 3 726,0 5 -1 МОТОВИЛОВ Илья Владимирович врио мэра города Ярославль 3 664,0 6 -3 МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович глава администрации Тула 3 459,0 7 +3 СЛЮСАРЕВА Ольга Анатольевна глава города Тула 3 035,0 8 +5 МАКАРОВ Александр Николаевич глава администрации Брянск 2 468,0 9 -3 КУЦАК Игорь Вячеславович глава города Курск 2 069,0 10 -2 УВАРКИНА Евгения Юрьевна глава города Липецк 1 967,0 11 +10 БОРИСОВ Андрей Александрович глава города Смоленск 1 781,0 12 +4 ШАРЫПОВ Владимир Николаевич глава города Иваново 1 343,0 13 -6 ПАНФИЛОВА Татьяна Николаевна председатель городской думы Рязань 938,0 14 +9 ХОДЫРЕВ Владимир Федорович председатель городской думы Воронеж 934,0 15 +5 ПИЧУЕВ Евгений Евгеньевич председатель городской думы Тверь 889,0 16 +2 КОСЕНКОВ Максим Юрьевич

глава администрации Тамбов 879,0 17 -5 ДБАР Марина Валентиновна глава города Брянск 861,0 18 -1 СМИРНОВ Алексей Васильевич

глава администрации Кострома 686,1 19 -5 МОИСЕЕВ Юрий Евгеньевич глава городского самоуправления Калуга 683,0 20 -9 ПАРАХИН Юрий Николаевич

глава администрации Орел 626,0 21 +3 ОВСЯНКИН Анатолий Васильевич председатель городского совета Смоленск 440,0 22 -3 ОГОНЬКОВ Алексей Валентинович глава города Тверь 406,0 23 new МАКСИМОВ Александр Анатольевич врио главы города Владимир 331,0 24 +5 КУЗЬМИЧЕВ Александр Станиславович председатель городской думы Иваново 299,0 25 0 НОВИКОВ Василий Федорович председатель городского совета Орел 220,0 26 +1 АФАНАСЬЕВ Александр Михайлович председатель городского совета Липецк 181,0 27 -1 ЖУРИН Юрий Валерьевич глава города-председатель городской думы Кострома 155,0 28 0 ЕФРЕМОВ Артур Евгеньевич председатель городского муниципалитета Ярославль 152,0 29 +1 ТОЛБУХИН Николай Юрьевич

председатель городского совета Владимир 134,0 30 +1 РАДЧЕНКО Вадим Витальевич председатель городского совета Белгород 83,0 31 +1 ЛЕОНОВА Елена Васильевна председатель городской думы Тамбов 47,0 32 new ТОКАРЕВ Владимир Валерьевич председатель городского собрания Курск 2,0

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