Пятница, 7 октября, 2022
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Елена Сорокина сохранила вторую позицию медиарейтинга первых лиц столиц ЦФО

На главнуюНовости Рязани

Глава администрации Рязани Елена Сорокина стала второй по итогам сентября в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО от компании «Медиалогии».

Сорокина, также как лидер рейтинга — глава Воронежа Вадим Кстенин — сохранила туже позицию, что и в августе.

Среди отмеченных составителями рейтинга событий с участием мэра Рязани — выездное совещание в пострадавшей от пожара школе № 7, проверка вместе с губернатором Павлом Малковым качества замены уличных светильников, подписание постановления о начале отопительного сезона.

Помимо этого, Сорокина осмотрела, как идет работа над установкой станции ультрафиолетового обеззараживания на Окском водозаборе.

Глава Рязани Татьяна Панфилова, по сравнению с августом, потеряла шесть позиций и заняла 13-е место из 32.

Место в рейтингеПеремещение за месяцПерсонаСтолица субъектаМедиаИндекс
10КСТЕНИН Вадим Юрьевич глава городаВоронеж8 146,0
20СОРОКИНА Елена Борисовна глава администрацииРязань6 530,0
3+6ИВАНОВ Антон Александрович
глава администрации		Белгород5 222,0
4+1ДЕНИСОВ Дмитрий Александрович
глава города		Калуга3 726,0
5-1МОТОВИЛОВ Илья Владимирович врио мэра городаЯрославль3 664,0
6-3МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович глава администрацииТула3 459,0
7+3СЛЮСАРЕВА Ольга Анатольевна глава городаТула3 035,0
8+5МАКАРОВ Александр Николаевич глава администрацииБрянск2 468,0
9-3КУЦАК Игорь Вячеславович глава городаКурск2 069,0
10-2УВАРКИНА Евгения Юрьевна глава городаЛипецк1 967,0
11+10БОРИСОВ Андрей Александрович глава городаСмоленск1 781,0
12+4ШАРЫПОВ Владимир Николаевич глава городаИваново1 343,0
13-6ПАНФИЛОВА Татьяна Николаевна председатель городской думыРязань938,0
14+9ХОДЫРЕВ Владимир Федорович председатель городской думыВоронеж934,0
15+5ПИЧУЕВ Евгений Евгеньевич председатель городской думыТверь889,0
16+2КОСЕНКОВ Максим Юрьевич
глава администрации		Тамбов879,0
17-5ДБАР Марина Валентиновна глава городаБрянск861,0
18-1СМИРНОВ Алексей Васильевич
глава администрации		Кострома686,1
19-5МОИСЕЕВ Юрий Евгеньевич глава городского самоуправленияКалуга683,0
20-9ПАРАХИН Юрий Николаевич
глава администрации		Орел626,0
21+3ОВСЯНКИН Анатолий Васильевич председатель городского советаСмоленск440,0
22-3ОГОНЬКОВ Алексей Валентинович глава городаТверь406,0
23newМАКСИМОВ Александр Анатольевич врио главы городаВладимир331,0
24+5КУЗЬМИЧЕВ Александр Станиславович председатель городской думыИваново299,0
250НОВИКОВ Василий Федорович председатель городского советаОрел220,0
26+1АФАНАСЬЕВ Александр Михайлович председатель городского советаЛипецк181,0
27-1ЖУРИН Юрий Валерьевич глава города-председатель городской думыКострома155,0
280ЕФРЕМОВ Артур Евгеньевич председатель городского муниципалитетаЯрославль152,0
29+1ТОЛБУХИН Николай Юрьевич
председатель городского совета		Владимир134,0
30+1РАДЧЕНКО Вадим Витальевич председатель городского советаБелгород83,0
31+1ЛЕОНОВА Елена Васильевна председатель городской думыТамбов47,0
32newТОКАРЕВ Владимир Валерьевич председатель городского собранияКурск2,0

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