Елена Сорокина сохранила вторую позицию медиарейтинга первых лиц столиц ЦФО

Глава администрации Рязани Елена Сорокина стала второй по итогам сентября в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО от компании «Медиалогии».
Сорокина, также как лидер рейтинга — глава Воронежа Вадим Кстенин — сохранила туже позицию, что и в августе.
Среди отмеченных составителями рейтинга событий с участием мэра Рязани — выездное совещание в пострадавшей от пожара школе № 7, проверка вместе с губернатором Павлом Малковым качества замены уличных светильников, подписание постановления о начале отопительного сезона.
Помимо этого, Сорокина осмотрела, как идет работа над установкой станции ультрафиолетового обеззараживания на Окском водозаборе.
Глава Рязани Татьяна Панфилова, по сравнению с августом, потеряла шесть позиций и заняла 13-е место из 32.
|Место в рейтинге
|Перемещение за месяц
|Персона
|Столица субъекта
|МедиаИндекс
|1
|0
|КСТЕНИН Вадим Юрьевич глава города
|Воронеж
|8 146,0
|2
|0
|СОРОКИНА Елена Борисовна глава администрации
|Рязань
|6 530,0
|3
|+6
|ИВАНОВ Антон Александрович
глава администрации
|Белгород
|5 222,0
|4
|+1
|ДЕНИСОВ Дмитрий Александрович
глава города
|Калуга
|3 726,0
|5
|-1
|МОТОВИЛОВ Илья Владимирович врио мэра города
|Ярославль
|3 664,0
|6
|-3
|МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович глава администрации
|Тула
|3 459,0
|7
|+3
|СЛЮСАРЕВА Ольга Анатольевна глава города
|Тула
|3 035,0
|8
|+5
|МАКАРОВ Александр Николаевич глава администрации
|Брянск
|2 468,0
|9
|-3
|КУЦАК Игорь Вячеславович глава города
|Курск
|2 069,0
|10
|-2
|УВАРКИНА Евгения Юрьевна глава города
|Липецк
|1 967,0
|11
|+10
|БОРИСОВ Андрей Александрович глава города
|Смоленск
|1 781,0
|12
|+4
|ШАРЫПОВ Владимир Николаевич глава города
|Иваново
|1 343,0
|13
|-6
|ПАНФИЛОВА Татьяна Николаевна председатель городской думы
|Рязань
|938,0
|14
|+9
|ХОДЫРЕВ Владимир Федорович председатель городской думы
|Воронеж
|934,0
|15
|+5
|ПИЧУЕВ Евгений Евгеньевич председатель городской думы
|Тверь
|889,0
|16
|+2
|КОСЕНКОВ Максим Юрьевич
глава администрации
|Тамбов
|879,0
|17
|-5
|ДБАР Марина Валентиновна глава города
|Брянск
|861,0
|18
|-1
|СМИРНОВ Алексей Васильевич
глава администрации
|Кострома
|686,1
|19
|-5
|МОИСЕЕВ Юрий Евгеньевич глава городского самоуправления
|Калуга
|683,0
|20
|-9
|ПАРАХИН Юрий Николаевич
глава администрации
|Орел
|626,0
|21
|+3
|ОВСЯНКИН Анатолий Васильевич председатель городского совета
|Смоленск
|440,0
|22
|-3
|ОГОНЬКОВ Алексей Валентинович глава города
|Тверь
|406,0
|23
|new
|МАКСИМОВ Александр Анатольевич врио главы города
|Владимир
|331,0
|24
|+5
|КУЗЬМИЧЕВ Александр Станиславович председатель городской думы
|Иваново
|299,0
|25
|0
|НОВИКОВ Василий Федорович председатель городского совета
|Орел
|220,0
|26
|+1
|АФАНАСЬЕВ Александр Михайлович председатель городского совета
|Липецк
|181,0
|27
|-1
|ЖУРИН Юрий Валерьевич глава города-председатель городской думы
|Кострома
|155,0
|28
|0
|ЕФРЕМОВ Артур Евгеньевич председатель городского муниципалитета
|Ярославль
|152,0
|29
|+1
|ТОЛБУХИН Николай Юрьевич
председатель городского совета
|Владимир
|134,0
|30
|+1
|РАДЧЕНКО Вадим Витальевич председатель городского совета
|Белгород
|83,0
|31
|+1
|ЛЕОНОВА Елена Васильевна председатель городской думы
|Тамбов
|47,0
|32
|new
|ТОКАРЕВ Владимир Валерьевич председатель городского собрания
|Курск
|2,0
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