Елена Сорокина рассказала, сколько техники и дворников есть в управляющих компаниях

В пятницу, 21 января, Рязани прошло совещание с управляющими компаниями. Об этом сообщила мэр города Елена Сорокина.

«Сегодня в совещании с управляющими компаниями принимали участие прокурор Советского района Александр Сергеевич Голованов и руководитель Госжилинспекции по Рязанской области Геннадий Викторович Шмидт. Разговор был серьезный, обсудили проблемы уборки дворов и прилегающих территорий.

Пиковый снегопад пришелся на понедельник 10 января. Сегодня новый снегопад, а мы еще от прежнего не расчистились. Разобрали в деталях, кто и как работает – просто собирать деньги с жителей и ничего не делать не получится!

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У нас огромное количество управляющих компаний – 87 на 2796 домов. И у них в арсенале всего 88 единиц техники для уборки и 1135 дворников. Этого катастрофически мало! Кроме того, в городе 467 ТСЖ, которые обслуживают 526 домов. У них 356 дворников и, по данным управления ЖКХ, нет своей техники, они ее арендуют. При этом на ТСЖ практически нет жалоб, в основном люди недовольны работой УК.

Немудрено – «РСУ №2» обслуживает 54 многоквартирных дома, у них 23 дворника и 1 трактор. Один арендованный трактор имеет фирма «ФАкт Н» на 67 домов. «Белый сервис» на 6 домов имеет всего 3 (!) ручных снегоотбрасывателя. «Рязанская МПМК №3» на 53 дома – 10 дворников и 1 трактор. ЖКО «Соколовка» на 51 дом имеет 6 дворников. «Молодежный» – 134 дома, 21 дворник и 2 трактора…

Призываю управляющие компании не ждать, пока жители откажутся от их услуг, и начинать уже работать на совесть. Той техники, которая есть в арсенале УК, недостаточно не только для расчистки проездов, но и для уборки дворов. Людей и ресурсов явно не хватает.

Со своей стороны, мы пошли навстречу – у тех УК, которые хорошо помогают в очистке въездов во дворы и междворовых проездов, мы будем принимать снег на полигоне бесплатно.

Еще одна проблема – сосульки. Только за 9 рабочих дней текущего года контрольно-аналитическое управление администрации составило 127 актов. Наибольшее количество нарушений выявлено в работе УК «Либер», «Молодежный», «Бытремсервис», «Зеленая роща», «Центр», «Сафари плюс», «Городская роща», «Пик комфорт», ЖКО «Соколовка».

Но есть и те, кто добросовестно работает в данном направлении, – это «Скопы+», «Единство», «Горожанин», ЖЭУ 10, 11, 12.

Все сказанное на совещании предложила проиллюстрировать на конкретных примерах из последних вопиющих случаев, на которые жаловались жители в соцсетях – не разъехались скорые во дворе, чуть не обрушился козырек подъезда, сосульки на крыше дома.»