Елена Сорокина проверила в Рязани ремонт дорог «картами»

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4 августа мэр Рязани Елена Сорокина вместе с представителями управления благоустройства и молодёжной администрации проверила дороги, ремонт которых осуществляется «картами».

Один из таких участков – на улице Горького от улицы Новой до проезда Яблочкова. Там проводится комплексное благоустройство в рамках нацпроекта. Проект предусматривает не только ремонт проезжей части, но и тротуаров. Их вымостят плиткой. Сейчас цена плитки на 10% выше цены асфальта, но гарантийный срок и эксплуатационные характеристики такого покрытия значительно выше.

Ещё один участок – от поворота на улицу Зубковой до улицы Шереметьевская. Здесь заменят асфальт, организуют зелёную зону и заездные карманы. Чтобы снизить аварийность, пешеходный переход перенесут к перекрёстку. Запланирована замена опор освещения, которые будут направлены с одной стороны на тротуар, с другой – на проезжую часть, а также строительство новых заездных карманов.

Также глава администрации осмотрела участок Окского проезда. Работы проходят в основном ночью, чтобы не создавать заторы. В настоящее время выполнено фрезерование асфальта, в ближайшее время рабочие приступят к устройству верхнего слоя покрытия.

На всех объектах организован строгий контроль за соблюдением сроков ремонта, с подрядчиками мы находимся на постоянной связи, – подытожила Елена Сорокина.