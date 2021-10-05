9 C
Рязань
Вторник, 5 октября, 2021
spot_img
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Елена Сорокина проверила ремонт двор и дороги в Строителе

7info7
Елена Сорокина проверила ремонт двор и дороги в Строителе

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

4 октября глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила посёлок Строитель и проинспектировала благоустройство сквера и ремонт двора.

Сквер между улицей Качевской и Ряжским шоссе попал в число 26 проектов поддержки местных инициатив. Благоустройство проводит в два этапа. В этом году там обустроили пешеходные дорожки. На втором этапе запланирована установка освещения и малых архитектурных форм.

Также мэр осмотрела двор у дома №34 по улице Качевской. Его ремонтируют за счёт дополнительных средств, выделенных губернатором Рязанской области. Уже отремонтирован тротуар и дорога, выходящая на Ряжское шоссе. Рабочие произвели устройство бортового камня. Елена Сорокина обратила внимание на мусор во дворе. Территорию она поручила привести в порядок.

Обязательно будем продолжать работу по благоустройству отдаленных районов. Большую помощь и поддержку в этом нам оказывают неравнодушные жители, благодаря их активности и энергии наш город становится лучше, – подчеркнула глава администрации.

  • Елена Сорокина проверила ремонт двор и дороги в Строителе
  • Елена Сорокина проверила ремонт двор и дороги в Строителе
  • Елена Сорокина проверила ремонт двор и дороги в Строителе
  • Елена Сорокина проверила ремонт двор и дороги в Строителе

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,694ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]