Елена Сорокина провела личный приём граждан 28 апреля

28 апреля глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы горожан, связанные с содержанием придомовых территорий и дворовых проездов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Так, жительницы ул. Халтурина пожаловались, что автовладельцы паркуются на зеленой зоне в их дворе и попросили сделать ограждение, препятствующее заезду на газон. Елена Сорокина предложила им поучаствовать в программе по благоустройству дворовых территорий, разъяснила порядок участия и заверила, что специалисты окажут необходимое содействие.

Рязанец, живущий в Дашково-Песочне, попросил установить около домов 18 корп. 6 и 18 корп. 10 по ул. Зубковой знаки, запрещающие парковку, а также оборудовать пешеходный переход, поскольку на этом участке всегда интенсивное движение транспорта. Специалисты пояснили, что в текущем году там планируется установка дорожных знаков «Стоянка по четным и нечетным числам месяца» и обустройство подхода к пешеходному переходу.

Жители Касимовского шоссе подняли вопрос систематического отключения электроэнергии. Поскольку микрорайон активно застраивается, то возрастает нагрузка на электросети и происходят аварии. Для решения проблемы уже построили и ввели в эксплуатацию новые распределительные пункты на Солотчинском шоссе, Касимовском шоссе, на ул. Радиозаводская, а также проложили кабельные линии между ними. В настоящее время специалисты меняют кабель на трех участках. Елена Сорокина отметила, что вопрос находится на постоянном контроле у специалистов управления энергетики и ЖКХ.