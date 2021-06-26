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Суббота, 26 июня, 2021
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Елена Сорокина поздравила лучших выпускников школ Рязани

7info
Елена Сорокина поздравила лучших выпускников школ Рязани
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В пятницу, 25 июня, в администрации города состоялся торжественный приём лучших выпускников школ 2021 года «Золотое наследие Рязани». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В администрацию пришли 39 бывших школьников, имеющих награды за интеллектуальную, спортивную, общественную деятельность, а также шесть семей. Выпускников приветствовали мэр города Елена Сорокина, заместитель главы муниципального образования Лариса Максимова.

Сорокина отметила, что пришедшие — люди, на которых город возлагает большие надежды. Она пожелала выпускникам не сбавлять темпы, идти вперёд, оставаясь лидерами.

Выпускники получили памятные подарки, их родители — Благодарственные письма.

  • Елена Сорокина поздравила лучших выпускников школ Рязани
  • Елена Сорокина поздравила лучших выпускников школ Рязани
  • Елена Сорокина поздравила лучших выпускников школ Рязани
  • Елена Сорокина поздравила лучших выпускников школ Рязани
  • Елена Сорокина поздравила лучших выпускников школ Рязани
  • Елена Сорокина поздравила лучших выпускников школ Рязани
  • Елена Сорокина поздравила лучших выпускников школ Рязани
  • Елена Сорокина поздравила лучших выпускников школ Рязани
  • Елена Сорокина поздравила лучших выпускников школ Рязани
  • Елена Сорокина поздравила лучших выпускников школ Рязани
  • Елена Сорокина поздравила лучших выпускников школ Рязани
  • Елена Сорокина поздравила лучших выпускников школ Рязани
  • Елена Сорокина поздравила лучших выпускников школ Рязани
  • Елена Сорокина поздравила лучших выпускников школ Рязани

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