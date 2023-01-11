Среда, 11 января, 2023
7info

Елена Сорокина отчиталась о подключении к теплу трёх домов в Приокском

На главнуюНовости Рязани

Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила о подключении к теплу трёх домов в посёлке Приокский. Пост мэр опубликовала в телеграм-канале.

Три дома (ул.Энгельса, д. 4, ул. Молодцова д. 13/6, ул. Станкозаводская, д. 14/2) подключили, все в порядке.
Пару слов по другим обращениям, которые поступили на диспетчерскую управления ЖКХ. Почти все отработали, остались отдельно взятые проблемы с неработающими полотенцесушками, отоплением в подъезде — управляющие компании продолжают заниматься. Отдельно начальник управления ЖКХ доложил по ситуации на доме Станкозаводская, 5/1. Нет тепла в некоторых комнатах 10 квартир — промерзание и порыв верхнего розлива. Будут проведены сварочные работы.
В целом, с управляющих компаний никто не снимает ответственности. Ни жители, ни мы. Работают по-разному. Кто-то в ночь, на сильном морозе, бегает вместе с нашими коммунальщиками, подключая свои дома, а кто-то уходит домой в 17. Так что точку не ставим.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации