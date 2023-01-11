Елена Сорокина отчиталась о подключении к теплу трёх домов в Приокском

Три дома (ул.Энгельса, д. 4, ул. Молодцова д. 13/6, ул. Станкозаводская, д. 14/2) подключили, все в порядке.

Пару слов по другим обращениям, которые поступили на диспетчерскую управления ЖКХ. Почти все отработали, остались отдельно взятые проблемы с неработающими полотенцесушками, отоплением в подъезде — управляющие компании продолжают заниматься. Отдельно начальник управления ЖКХ доложил по ситуации на доме Станкозаводская, 5/1. Нет тепла в некоторых комнатах 10 квартир — промерзание и порыв верхнего розлива. Будут проведены сварочные работы.

В целом, с управляющих компаний никто не снимает ответственности. Ни жители, ни мы. Работают по-разному. Кто-то в ночь, на сильном морозе, бегает вместе с нашими коммунальщиками, подключая свои дома, а кто-то уходит домой в 17. Так что точку не ставим.