Елена Сорокина обратилась к рязанцам

– Впереди у нас череда выходных, – написала мэр. – С 4 по 7 мая указом Президента Российской Федерации объявлены в стране нерабочими днями. Эти майские праздники порадуют жителей Рязани. Можно провести все выходные в кругу семьи, пообщаться с друзьями.

Пока рязанцы будут отдыхать, администрация города продолжит работать в обычном режиме. Состоится личный прием жителей, будут решаться текущие вопросы, обязательно продолжится уборка общественных территорий.

Для удобства родителей, которые выйдут на работу, в детских садах города с 4 по 7 мая будут работать дежурные группы.

Поздравляю горожан с наступающими праздниками! Пусть, независимо от того, где вы их встретите: на рабочем месте или на отдыхе, у всех будет хорошее, майское настроение!