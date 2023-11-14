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Елена Шаповская назначена директором Рязанской областной филармонии

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Елена Шаповская вступила в должность директора Рязанской областной филармонии. С новым назначением Шаповскую 14 ноября поздравила и. о. министра культуры Рязанской области Елена Васильева.

— Елена Михайловна — настоящий профессионал, с огромным опытом работы, человек грамотный и понимающий самую суть тех задач, которые сегодня стоят перед сферой культуры региона и творческим коллективом Рязанской областной филармонии, — пишет Васильева на своей странице ВКонтакте. — Уверена, что качественные результаты от назначения Елены Михайловны мы увидим очень скоро.

Шаповская с 1989 года работала в Рязанском областном научно-методическим центре народного творчества. С 2009 года — руководила им. Не исключено, что такие кадровые перестановки связаны с планами объединить в одно учреждение сразу три – филармонию, художественный музей имени Пожалостина и Центр народного творчества, а позднее — создать на их площадке «Культурный квартал».

Напомним, в декабре 2022 года с должности директора филармонии ушла Елена Буняшина. После этого на протяжении года учреждением руководили несколько человек с приставкой и. о.

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