Елена Шаповская назначена директором Рязанской областной филармонии

Елена Шаповская вступила в должность директора Рязанской областной филармонии. С новым назначением Шаповскую 14 ноября поздравила и. о. министра культуры Рязанской области Елена Васильева.
Шаповская с 1989 года работала в Рязанском областном научно-методическим центре народного творчества. С 2009 года — руководила им. Не исключено, что такие кадровые перестановки связаны с планами объединить в одно учреждение сразу три – филармонию, художественный музей имени Пожалостина и Центр народного творчества, а позднее — создать на их площадке «Культурный квартал».
Напомним, в декабре 2022 года с должности директора филармонии ушла Елена Буняшина. После этого на протяжении года учреждением руководили несколько человек с приставкой и. о.