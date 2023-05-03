Елена Правдина стала первым замминистра сельского хозяйства Рязанской области

Елена Правдина назначена первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Приказ о назначении датирован 2 мая 2023 года, – сообщили в министерстве.
Елена Николаевна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. До сих пор она была деканом факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, доцентом кафедры зоотехнии и биологии Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева.
На новом посту Елена Правдина будет координировать:
развитие отраслей животноводства и племенного дела, земледелия и растениеводства;
цифровое развитие и управление государственными информационными ресурсами АПК;
устойчивое развитие сельских территорий и развитие малых форм хозяйствования;
сельскохозяйственную потребительскую кооперацию;
поддержку садоводства и огородничества.
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