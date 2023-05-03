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Среда, 3 мая, 2023

Елена Правдина стала первым замминистра сельского хозяйства Рязанской области

Фото с сайта минсельхоза Рязанской области
Фото с сайта минсельхоза Рязанской области

Елена Правдина назначена первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Приказ о назначении датирован 2 мая 2023 года, – сообщили в министерстве.

Елена Николаевна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. До сих пор она была деканом факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, доцентом кафедры зоотехнии и биологии Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева.

На новом посту Елена Правдина будет координировать:

развитие отраслей животноводства и племенного дела, земледелия и растениеводства;

цифровое развитие и управление государственными информационными ресурсами АПК;

устойчивое развитие сельских территорий и развитие малых форм хозяйствования;

сельскохозяйственную потребительскую кооперацию;

поддержку садоводства и огородничества.

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