24.4 C
Рязань
Пятница, 25 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Эксперт дал совет россиянам, о чём нельзя писать в соцсетях

7info7
Эксперт дал совет россиянам, о чём нельзя писать в соцсетях
- Advertisement -

Создатель цифровой платформы «Глаз Бога» Евгений Антипов перечислил агентству «Прайм» темы, которые лучше не поднимать в соцсетях.

Самые распространённые темы, которые могут вызвать проблемы, — это политика, религия, секс-меньшинства, гендерная индетификация, феминизм, бодипозитив.

Аккуратнее высказываться по поводу этих тем стоит потому, что данные в интернете могут храниться не менее трёх лет.

Антипов добавил, что пользователям соцсетей стоит помнить о том, что всё написанное в интернете, остаётся там навсегда.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]