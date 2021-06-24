Эксперт дал совет россиянам, о чём нельзя писать в соцсетях

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Создатель цифровой платформы «Глаз Бога» Евгений Антипов перечислил агентству «Прайм» темы, которые лучше не поднимать в соцсетях.

Самые распространённые темы, которые могут вызвать проблемы, — это политика, религия, секс-меньшинства, гендерная индетификация, феминизм, бодипозитив.

Аккуратнее высказываться по поводу этих тем стоит потому, что данные в интернете могут храниться не менее трёх лет.

Антипов добавил, что пользователям соцсетей стоит помнить о том, что всё написанное в интернете, остаётся там навсегда.