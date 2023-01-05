Четверг, 5 января, 2023
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Екатеринбуржцы пожаловались на гигантские праздничные очереди

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Жители Екатеринбурга назвали места, для посещения которых нужно выстоять гигантские праздничные очереди, написал E1.RU.

Худшая ситуация наблюдается в кинотеатрах, например, при посещении фильма «Аватар 2». Посетители пожаловались на положение дел в «Гринвиче». Там был полностью занят зал на 520 человек.

«Было ужасно грязно, а самое страшное, все эвакуационные выходы были закрыты. По завершении фильма столпилась большая толпа народу, кому-то стало плохо, в том числе и мне, так как в зале было очень душно, — рассказала горожанка.

Также толпы людей наблюдаются в термах «Баден Баден». По словам очевидцев, желающие посетить это место вынуждены стоять в километровой очереди у входа.

Томиться в ожидании вынуждены и любители активного отдыха. На горе Пильной большие очереди на подъемник, на горе Белой приходится стоять по 10 минут в ожидании.

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