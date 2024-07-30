ЕГЭ по обществознанию могут отменить для будущих учителей математики и физики

ЕГЭ по обществознанию предложили отменить для будущих учителей математики и физики, пишет «Парламентская газета».

Обществознание — самый популярный предмет ЕГЭ

Согласно данным Рособрнадзора, в 2024 году обществознание стало самым популярным предметом ЕГЭ по выбору среди выпускников. Его сдавали 43,8 процента всех участников экзамена.

Такая популярность объясняется тем, что результаты ЕГЭ по обществознанию засчитываются при поступлении во многие вузы. Например, с оценками по этому предмету можно поступить на такие направления, как «Экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Государственное и муниципальное управление» и «Педагогическое образование».

Предложение отменить обязательное обществознание для будущих учителей математики и физики

Депутаты и сенаторы предложили отменить обязательное обществознание для тех, кто планирует получить педагогическое образование в области математики и естественных наук. Такое предложение содержится в проекте решения Госдумы и Совфеда по итогам заседания президиума Совета законодателей.

Сейчас абитуриенты, выбравшие «Педагогическое образование», сдают русский язык и обществознание во всех вузах. Однако для будущих преподавателей математики и физики это не всегда необходимо, так как они должны сдать ЕГЭ по профильным предметам — математике и физике.

Варианты решения проблемы

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил, что введение профильных единых госэкзаменов увеличит количество испытаний для выпускников, которые хотят получить педагогическое образование в области математики и естественных наук. Поэтому сегодня обсуждается вопрос, как избежать такой ситуации.

Варианты решения проблемы обсуждались разные, итоговый механизм должны подготовить профильные министерства. По мнению Александра Мажуги, возможны несколько вариантов. Например, можно убрать обязательное обществознание, тогда останутся русский язык, математика и профильный предмет. Или же можно оставить обществознание, математику и профильный предмет, а для ЕГЭ по русскому языку установить проходную планку, например, более 70 баллов. Однако эти решения должны основываться на экспертном мнении.

Результаты ЕГЭ по обществознанию в 2024 году

Согласно данным Рособрнадзора, результаты ЕГЭ по обществознанию в 2024 году получились примерно такими же, как и в прошлом году — 55-56 баллов по шкале перевода баллов в оценки. Это соответствует «четверке с минусом».