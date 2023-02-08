Единый День народных художественных промыслов и ремёсел пройдёт в Рязани 9 февраля

В четверг, 9 февраля, в Рязани пройдёт Единый День народных художественных промыслов и ремесел. В этом году главной темой мероприятий станет «Полотняная летопись Рязанщины».

Акция проводится для популяризации народных промыслов и ремёсел, а также для эстетического воспитания молодого поколения к изучению культуры и истории родного края. Об этом сообщила глава регионального министерства культуры Марина Кауркина.

В учреждениях образования и культуры состоятся выставки вышитых старинных и современных полотенец. Запланированы интерактивные занятия, мастер-классы, презентации и театрализованные показы о роли полотенца в обрядах в культуре прошлого и настоящего.

9 февраля в 12:00 в Рязанском научно­-методическом центре народного творчества пройдёт первое заседание Рязанского областного художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам.