Единственный выживший в ДТП с рязанскими волонтёрами находится в чрезвычайно тяжёлом состоянии

Стало известно о состоянии мужчины, который выжил в страшном ДТП, которое произошло под Липецком. Там а аварию попал автомобиль с рязанскими волонтёрами, которые возвращались из гуманитарной миссии.

Вжил в ДТП мужчина по имени Владимир, передаёт добровольческий отряд Горыничи. Он находится в крайне тяжёлом состоянии, его ввели в искусственную кому.

Напомним, всё произошло на трассе в Хлевенском районе. По предварительным данным, 64-летний водитель «ГАЗели» вылетел на встречную полосу. Произошло столкновение с «Ладой Ларгус», в которой находилась группа волонтёров из Рязани. В ДТП погиб известный рязанский доброволец Илья Корякин.