Двойная индексация пенсий ждёт россиян в 2025 году

В 2025 году планируется провести индексацию страховых пенсий два раза. О новом порядке индексации пенсионных выплат рассказала агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Индексация будет проводиться для тех, кто получает пенсию по старости, по случаю потери кормильца и по инвалидности. Первый этап индексации пройдёт не с 1 января, как это было раньше, а с 1 февраля. Размер индексации будет зависеть от уровня инфляции за предыдущий год и составит 4,5%.

Второй этап индексации состоится с 1 апреля 2025 года. Размер составит 2,2%. Как отмечает экономист, этот размер может корректироваться с учётом инфляции в 2024 году.

По сути, это возвращение к старому порядку индексации. До 2019 года страховые пенсии неработающим гражданам индексировались дважды в год, затем перешли на единоразовую индексацию с 1 января. Её размер был примерно равен уровню официальной инфляции за предыдущий год. Например, с 1 января 2024 года выплаты повысились на 7,5%, а инфляция в 2023 году составила 7,42%.

Теперь индексация будет рассчитываться по новой формуле, которая может оказаться более выгодной для пенсионеров, чем нынешняя. Кроме того, пенсии будут проиндексированы как неработающим, так и работающим пенсионерам.