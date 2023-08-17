Четверг, 17 августа, 2023
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Двое граждан Узбекистана обвиняются в изнасиловании и убийстве

7info

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего и 29-летнего граждан Узбекистана, в зависимости от роли каждого обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, ночью 22 октября 2022 года обвиняемые познакомились с потерпевшей в кафе в городе Казани, откуда проследовали в поселок Салмачи. Здесь из-за отказа потерпевшей от совместного времяпрепровождения они заманили ее на безлюдный участок местности у недостроенного дома, где изнасиловали и совершили иные насильственные действия сексуального характера. Кроме того, после того, как один из обвиняемых покинул место преступления, его сообщник, оставшись наедине с потерпевшей, похитил из ее сумки мобильные телефоны и с целью сокрытия ранее совершенных преступлений ударил стеклянной бутылкой по голове. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте, а обвиняемый скрылся.

Уголовное дело было возбуждено СУ СК России по Республике Татарстан по факту безвестного исчезновения потерпевшей по заявлению ее родственницы. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД по РТ, были установлены личности обвиняемых, а также местонахождение мобильных телефонов, от которых обвиняемый избавился через сутки после совершения преступления, а после и местонахождение тела потерпевшей.

В результате совместной и слаженной работы удалось получить убедительные доказательства причастно фигурантов к совершению инкриминируемых преступлений. В ходе расследования уголовного дела проведено более 10 судебных экспертиз, более 30 допросов и очных ставок.

Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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