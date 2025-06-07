Две рязанские выпускницы получили высший балл на ЕГЭ по литературе

Две выпускницы в Рязанской области набрали 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Наивысший балл за экзамен по литературе получили две одиннадцатиклассницы: Мария Васильева из школы №76 Рязани и Вероника Томина из Центральной школы Милославского района.

Ранее стало известно, сколько выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии.