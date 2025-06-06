16 рязанских выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он отметил, что высоких результатов добились выпускники школ Рязани и ряда других муниципалитетов региона.

— 16 выпускников из Рязанской области получили 100 баллов на ЕГЭ по химии, — сообщил Малков. — Это новый рекорд для нашего региона — в прошлом году таких ребят было 13. В числе стобалльников — выпускники из Рязани, Скопина, Касимовского округа, Рыбновского и Шацкого районов. Поздравляю ребят с блестящими результатами! Желаю дальнейших успехов и новых достижений!

Павел Малков подчеркнул, что поддержка талантливых детей — одна из приоритетных задач. В регионе действует система поощрения школьников.

— Выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ и поступившие в рязанские вузы, получат премию в размере 150 тысяч рублей. Вознаграждение также предусмотрено для победителей регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, если они поступят в рязанские вузы, — пояснил губернатор.

Он добавил, что будут отмечены и педагоги, чьи ученики достигают высоких результатов в учебе.

Фото: t.me/pavelmalkov_official