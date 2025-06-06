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Фото: t.me/pavelmalkov_official
Общество

16 выпускников из Рязанской области сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

Алексей Самохин

16 рязанских выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он отметил, что высоких результатов добились выпускники школ Рязани и ряда других муниципалитетов региона.

— 16 выпускников из Рязанской области получили 100 баллов на ЕГЭ по химии, — сообщил Малков. — Это новый рекорд для нашего региона — в прошлом году таких ребят было 13. В числе стобалльников — выпускники из Рязани, Скопина, Касимовского округа, Рыбновского и Шацкого районов. Поздравляю ребят с блестящими результатами! Желаю дальнейших успехов и новых достижений!

Павел Малков подчеркнул, что поддержка талантливых детей — одна из приоритетных задач. В регионе действует система поощрения школьников.

— Выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ и поступившие в рязанские вузы, получат премию в размере 150 тысяч рублей. Вознаграждение также предусмотрено для победителей регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, если они поступят в рязанские вузы, — пояснил губернатор.

Он добавил, что будут отмечены и педагоги, чьи ученики достигают высоких результатов в учебе.

16 выпускников из Рязанской области сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов В числе стобалльников — выпускники из Рязани, Скопина, Касимовского округа, Рыбновского и Шацкого районов.
16 выпускников из Рязанской области сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов В числе стобалльников — выпускники из Рязани, Скопина, Касимовского округа, Рыбновского и Шацкого районов.
16 выпускников из Рязанской области сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов В числе стобалльников — выпускники из Рязани, Скопина, Касимовского округа, Рыбновского и Шацкого районов.

Фото: t.me/pavelmalkov_official

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