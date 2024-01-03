Два брата жестоко избили одноклассников на Урале

В Нижнем Тагиле следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочке, сообщает телеграм-канал СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным следствия, инцидент произошёл днём 29 декабря на улице Гвардейской. Двоих детей — мальчика и девочку — избили напротив школы. Девочка получила серьёзные травмы.

— Проверяется информация о причастности к нападению на детей двоих подростков, истребуется характеризующий материал в отношении них и их родителей, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Подробности случившегося сообщил телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил». По данным источника, пострадали одноклассники, учащиеся школы № 56. Девочке 11 лет.

Детей избили два брата — Рашад и Камал. Есть информация, что рядом находилась мать нападавших, снимала происходящее на видео, а также сама ударила ребёнка.

В соцсетях сообщается, что братья перешли из другой школы. Якобы, откуда их отчислили за хулиганства и оскорбления. После прихода новых учеников, в дружном классе начались конфликты.

Охранник школы помогать избиваемым не вышел.

— Родители, сочли его поведение в этой ситуации ненормальным и написали на него заявление в полицию, — говорится в сообщении телеграм-канала.

Полицейские, после сообщения из больницы, опросили бабушку избитой девочки. Участники конфликта установлены, все они учащиеся 5-го класса.

Правоохранители проводят проверку. Ранее жалоб на подростков не поступало.