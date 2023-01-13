Дорожные инспекторы проводят рейды в Рязанской области по выявлению нарушений ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проводят комплексные оперативно-профилактические мероприятия для пресечения нарушений ПДД, массово останавливая транспортные средства.

Рейды проходят в пятницу, 13 января, и продолжатся в предстоящие выходные.

В ГИБДД просят всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД водителями и сообщать в полицию о противоправном поведении водителей.

Очевидцев призывают сообщать о грубом нарушении водителем ТС правил дорожного движения по телефону 112, а также разместить материалы и обращение на официальном сайте Госавтоинспекции в разделе Приём обращений. Полицейские готовы предпринять необходимые оперативные меры реагирования.

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области ежедневно проводят работу по выявлению водителей, грубо нарушающих ПДД.