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Понедельник, 14 июня, 2021
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Дорогу рядом с рязанским цирком отремонтируют более чем за 20 млн

7info7
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В Рязани запланировали ремонт дороги рядом с цирком. Тендер на проведение работ появился на сайте госзакупок.

На ремонт планируют потрать 20 млн 291 тыс. руб. На эти средства отремонтируют улицы Николодворянскую, Леволыбедскую и Войковскую.

Победитель торгов обязан завершить ремонт до 15 сентября этого года.

Напомним, на время ограничения движения по мосту на улице Ленина общественный и личный транспорт Рязани пустили вокруг цирка. Однако покрытие дороги там пришло в негодность, на него часто жаловались местные жители.

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