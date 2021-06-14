Дорогу рядом с рязанским цирком отремонтируют более чем за 20 млн

- Advertisement -

В Рязани запланировали ремонт дороги рядом с цирком. Тендер на проведение работ появился на сайте госзакупок.

На ремонт планируют потрать 20 млн 291 тыс. руб. На эти средства отремонтируют улицы Николодворянскую, Леволыбедскую и Войковскую.

Победитель торгов обязан завершить ремонт до 15 сентября этого года.

Напомним, на время ограничения движения по мосту на улице Ленина общественный и личный транспорт Рязани пустили вокруг цирка. Однако покрытие дороги там пришло в негодность, на него часто жаловались местные жители.