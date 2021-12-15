Дополнительно за два года Рязанская область получит более миллиарда рублей на ремонт дорог

Рязанская область получит дополнительно за два года свыше миллиарда рублей на ремонт дорог. Такое заявление депутата от Рязанской области, председателя бюджетного комитета Госдумы РФ Андрея Макарова приводит пресс-служба регионального правительства.

Решение о выделении региону дополнительных средства принято в холе работы комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем году и плановом периоде.

Средства в размере 591,5 млн из федерального бюджета регион будет получать в течение ближайших двух лет. Деньги направят на строительство и ремонт дорог.

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Решение прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов: