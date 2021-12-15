-1 C
Рязань
Среда, 15 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Дополнительно за два года Рязанская область получит более миллиарда рублей на ремонт дорог

7info7

Рязанская область получит дополнительно за два года свыше миллиарда рублей на ремонт дорог. Такое заявление депутата от Рязанской области, председателя бюджетного комитета Госдумы РФ Андрея Макарова приводит пресс-служба регионального правительства.

Решение о выделении региону дополнительных средства принято в холе работы комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем году и плановом периоде.

Средства в размере 591,5 млн из федерального бюджета регион будет получать в течение ближайших двух лет. Деньги направят на строительство и ремонт дорог.

Реклама

Решение прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов:

–  Люди требуют улучшить качество и ускорить процесс дорожного строительства. В Народной программе гарантировано, что к 2026 году в соответствие с нормативными требованиями будет приведено не менее 5000 км автодорог регионального и межмуниципального значения, 85% дорог областного центра. Мы обязательно выполним эту задачу, – сказал глава регина.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,852ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img