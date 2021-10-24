Домашний арест экс-мэру Рязани Сергею Карабасову продлили до 2022 года

В пятницу, 22 октября, Советский районный суд Рязани продли срок домашнего ареста бывшему мэру Рязани Сергею Карабасову и его помощники Игорю Ковалёву на три месяца — до 2022 года.

Напомним, Карабасов и Ковалёв проходят обвиняемыми по делу о площадке-призраке в Лесопарке. По версии следствия, детская площадка, которую должны были установить в Рязани, на месте так и не появилась.

Обвиняемые находятся под домашним арестом долгий срок. Карабасов до этого сидел в СИЗО. Защита обратила на это внимание суда и просила смягчить меру пресечения на запрет определённых действий.

Адвокат заявил, что состояние здоровья Карабасова требует прогулок на свежем воздухе. Защитник Ковалёва обратил внимание, что без интернета тот не может готовиться к заседаниям наравне с обвинителями.

Суд принял решение продлить домашний арест.