Четверг, 23 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Дом на проезде Грибоедова в Рязани признан аварийным

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Фото Сергея Черныгова в группе Новости Рязани ВКонтакте

Администрация Рязани признала аварийным дом 16Б по проезду Грибоедова, стена которого обрушилась 5 февраля. Документ опубликован в газете «Рязанские ведомости».

Собственники объекта должны снести его до 30 сентября 2034 года. Управлению энергетики и ЖКХ предстоит собрать данные о собственниках, подготовить и отправить требования о сносе за свой счёт.

Если здание не будет снесено, участок земли и объекты недвижимости собственника перейдут для муниципальных нужд. Постановление подписал замглавы администрации Михаил Ромодин.

Стена многоквартирного дома 16Б на проезде Грибоедова в Рязани сначала треснула, а позже частично обрушилась. Обследование показало, что проживание в здании небезопасно. Жильцов расселили.

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