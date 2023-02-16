Добровольцы из Шацка и Чучково Рязанской области отправились в зону специальной операции

Отряд добровольцев из Шацка и Чучково 13 февраля отправился для выполнения боевых задач в зону специальной военной операции. Об этом пишет издательство «Пресса».

Торжественные проводы устроили бойцам друзья, родные и глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин.

Военный комиссар по Шацкому и Чучковскому районам Олег Пронин пожелал добровольцам удачной службы.

Олег Пронин: «Мы провожаем пятерых мужчин для выполнения боевых заданий в зоне СВО. Все пришли поддержать их добрыми словами и тёплыми объятиями. Желаю бойцам смело преодолевать все трудности и поскорее вернуться домой»

Глава вручил добровольцам посылки с предметами первой необходимости и пожелал им терпения и крепости духа. Священнослужитель отец Михаил благословил воинов на правое дело и окропил святой водой.