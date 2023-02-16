Добровольцы из Шацка и Чучково Рязанской области отправились в зону специальной операции

Отряд добровольцев из Шацка и Чучково 13 февраля отправился для выполнения боевых задач в зону специальной военной операции. Об этом пишет издательство «Пресса».
Торжественные проводы устроили бойцам друзья, родные и глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин.
Военный комиссар по Шацкому и Чучковскому районам Олег Пронин пожелал добровольцам удачной службы.
Глава вручил добровольцам посылки с предметами первой необходимости и пожелал им терпения и крепости духа. Священнослужитель отец Михаил благословил воинов на правое дело и окропил святой водой.
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