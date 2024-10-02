Среда, 2 октября, 2024

До конца ноября в Рязанской области проведут инвентаризацию убежищ

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от freepik

В Рязанской области проверят защитные сооружения гражданской обороны. Распоряжение областного правительства опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Согласно документу, комиссия проведет инвентаризацию до 30 ноября. Председателем комиссии назначили первого заместителя председателя правительства Рязанской области Анну Рослякову.

Также отмечено, что до 1 ноября всем главам муниципалитетов рекомендовано провести подобную инвентаризацию и предоставить в региональную комиссию отчётные документы.

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