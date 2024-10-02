До конца ноября в Рязанской области проведут инвентаризацию убежищ

В Рязанской области проверят защитные сооружения гражданской обороны. Распоряжение областного правительства опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Согласно документу, комиссия проведет инвентаризацию до 30 ноября. Председателем комиссии назначили первого заместителя председателя правительства Рязанской области Анну Рослякову.

Также отмечено, что до 1 ноября всем главам муниципалитетов рекомендовано провести подобную инвентаризацию и предоставить в региональную комиссию отчётные документы.