До конца 2023 года сосудистый центр в Скопине примет первых пациентов с инфарктом

В Скопине уже в текущем году откроется сосудистый центр, где будут оказывать помощь пациентам с инфарктом. Об этом рассказал глава минздрава Рязанской области Александр Пшенников на заседании правительства региона 14 марта.

По словам министра, проект уже одобрен, определены источники финансирования — это и региональный, и федеральный бюджеты.

В минздраве Рязанской области видят целесообразность приобретения тяжёлого оборудования. Сейчас решается вопрос с кадрами, чтобы специалисты были готовы к приёму пациентов уже в этом году.

Александр Пшенников отметил, что работа идёт по графику в соответствии с дорожной картой. После реализации проекта в Скопинском районе будет рассмотрена возможность создания подобного центра на базе Сасовского межрайонного медицинского центра.