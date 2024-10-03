До какого возраста квадробинг является нормой, объяснила психолог Дугенцова

Детям будет лучше с родителями, которые позволяют им заниматься квадробингом, чем в детском доме. Такую точку зрения высказала детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life.ru, комментируя инициативу депутата Госдумы Сергея Колунова о лишении родительских прав тех, кто разрешает своим детям увлекаться этой субкультурой.

По словам Дугенцовой, в квадробинге до 7 лет нет ничего опасного. С этого возраста важно следить за тем, что ребёнок пытается компенсировать через своё увлечение. Возможно, он просто не наигрался и продолжает играть — это нормально. После 15 лет стоит обратить внимание на подобное поведение и, при необходимости, обратиться к детскому психологу, чтобы понять, что ребёнок хочет выразить через квадробинг.

Иногда участие в субкультуре — просто способ присоединиться к группе, что также является нормой. Но родителям стоит выяснить, почему ребёнок выбрал именно эту группу, что он пытается компенсировать через своё увлечение.

Если дети не просто переодеваются в животных, но проявляют агрессию, например кусаются, важно «лечить» не от квадробинга, а от агрессии, считает психолог.

Напомним, квадробинг — это субкультура, в рамках которой дети переодеваются в животных и копируют их поведение, иногда даже в общественных местах. Некоторые родители поддерживают такое увлечение.