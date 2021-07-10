До 30 000 рублей штрафа грозит непривитым туристам в Краснодарском крае

Непривитым туристам, которые приехали в Краснодарский край, могут выписать штраф до 30 000 рублей. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.
Приехавшие на курорт только с отрицательным ПЦР-тестом должны в течение трех дней с момента заселения обратиться к врачам для вакцинации от коронавируса.
С 1 августа туристам необходимо предоставить сертификат о перенесенном заболевании. При этом с момента выздоровления должно пройти не более 6 месяцев. Также нужно взять сертификат о вакцинации или справку о первой прививке.
Если вам противопоказана вакцинация, то необходимо предоставить медотвод и отрицательный ПЦР-тест.