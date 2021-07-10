До 30 000 рублей штрафа грозит непривитым туристам в Краснодарском крае

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Непривитым туристам, которые приехали в Краснодарский край, могут выписать штраф до 30 000 рублей. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Приехавшие на курорт только с отрицательным ПЦР-тестом должны в течение трех дней с момента заселения обратиться к врачам для вакцинации от коронавируса.

— Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

С 1 августа туристам необходимо предоставить сертификат о перенесенном заболевании. При этом с момента выздоровления должно пройти не более 6 месяцев. Также нужно взять сертификат о вакцинации или справку о первой прививке.

Если вам противопоказана вакцинация, то необходимо предоставить медотвод и отрицательный ПЦР-тест.