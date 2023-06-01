До 20 июня в Рязанской области продлили запрет на посещение лесов

В Рязанской области в связи с введением особого противопожарного режима продляется запрет на нахождение людей в лесах до 20 июня. Соответствующее распоряжение опубликовало региональное правительство 1 июня.

Гражданам запрещают посещать Бельковское, Ерахтурское, Ермишинское, Касимовское, Клепиковское, Кораблинское, Криушинское, Можарское, Нижне-Окское, Первомайское, Ряжское, Сасовское, Солотчинское, Спасское, Тумское, Шацкое, Шелуховское и Шиловское лесничества.

Также на территорию рязанских лесничеств нельзя запретили заезжать на транспорте. Исключение сделано только для автомобилей местных жителей, военной и противопожарной техники, а также машин чиновников и экстренных служб.