Четверг, 1 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

До 20 июня в Рязанской области продлили запрет на посещение лесов

7info7
Изображение от ededchechine на Freepik

В Рязанской области в связи с введением особого противопожарного режима продляется запрет на нахождение людей в лесах до 20 июня. Соответствующее распоряжение опубликовало региональное правительство 1 июня.

Гражданам запрещают посещать Бельковское, Ерахтурское, Ермишинское, Касимовское, Клепиковское, Кораблинское, Криушинское, Можарское, Нижне-Окское, Первомайское, Ряжское, Сасовское, Солотчинское, Спасское, Тумское, Шацкое, Шелуховское и Шиловское лесничества.

Также на территорию рязанских лесничеств нельзя запретили заезжать на транспорте. Исключение сделано только для автомобилей местных жителей, военной и противопожарной техники, а также машин чиновников и экстренных служб.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Завершился капремонт пути на участке Чемодановка – Ряжск

Работы проводились в течение 45 суток по технологии «закрытого перегона».

«Рязанские предприятия получили награды конкурса «Торговля России»

Победителями признаны фирменные сети «Верность качеству» (кондитерская фабрика «Верность качеству) и «У каждого своя деревня» (ООО «Деревня»)..

Из-за обрыва троллейбусных проводов в центре Рязани сильно затруднено движение

Вечером 1 июня в центре Рязани сильно затруднено движение из-за обрыва троллейбусных проводов. Об этом 7info сообщают очевидцы. Всё произошло 1 июня на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Провода задел погрузчик, который перевозил киоск. К месту ДТП, по сообщению мэрии, выехала дежурная бригада УРТ.

В Рязани открылся обновлённый торговый городок

К первому дню лета завершилось благоустройство основной территории городка, высажены деревья и многочисленные сорта растений, укреплены фундаменты, несущие конструкции, заменены окна и двери в зданиях.

Бригада УРТ выехала к месту обрыва троллейбусных проводов на улице Вокзальной

Всё произошло 1 июня на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.

В Рязанской области планируют увеличить размер штрафа за парковку автомобилей на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках

С соответствующей инициативой выступила Рязанская городская Дума в связи с резким увеличением количества нарушений.

Рязанские предприятия, оказывающие помощь организациям среднего профессионального образования, смогут получить налоговые льготы

Право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций установлено для компаний, безвозмездно передавших имущество ссузам, имеющим государственную аккредитацию

Депутаты Рязанской областной Думы приняли законы о формировании муниципальных округов

Процесс объединения муниципальных образований начался в городском округе город Сасово, Сасовском, Ряжском и Путятинском районах.

В Рязанской области 2 июня ожидается до +27 градусов

ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовало прогноз погоды на пятницу, 2 июня.

На улице Вокзальной в Рязани погрузчик порвал провода

Погрузчик вёз киоск.

В центре Рязани расстреляли автомобиль

Всё случилось, по словам владелицы автомобиля Елены, 31 мая в 11.45 рядом с домом 22а по улице Радищева.

Чеченский провидец Айзен предрёк россии предательство, откуда никто не ждёт

В ближайшее время нашу страну может ожидать большое потрясение, к которому мало кто будет готов.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации