Суббота, 22 июля, 2023
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Для установленных у Музея истории рязанского леденца арт-объектов найдут новое место

7info7

Установленные около Музея истории рязанского леденца объекта перенесут на новое место. Об этом стало известно в ходе приёма граждан, который провёл и. о. мэра Рязани Виталий Артёмов, 21 июля.

К Артёмову обратился руководитель мастерской «ШокоРуа». Он сообщил, что в рамках концепции будущего благоустройства Рязанского Кремля не подразумевается размещение популярных у туристов сахарных тронов и пушки. Как итог — для них будут искать новое место.

Также в рамках встречи обсудили обустройство парковки на муниципальной территории для остановки автобусов и личных транспортных средств гостей мастерской «ШокоРуа». Виталий Артемов поручил проработать вопрос, нанести разметку и предусмотреть безопасный проход для пешеходов.

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