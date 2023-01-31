Для УРТ в Рязани закупят 49 новых автобусов

В Рязани для УРТ планируется закупить 49 новых автобусов. Об этом во время заседания правительства Рязанской области сообщил губернатор Павел Малков.
Новые транспортные средства должны выйти на линию в мае–июне.
Также глава региона поднял вопрос выполнения коммерческими перевозчиками своих обязательств. Добиться выполнения графика движения транспорта поручено главе администрации Рязани Елене Сорокиной.
Ответственность за нарушения губернатор предложил прописывать в контрактах, заключаемых с перевозчиками.
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