Для УРТ в Рязани закупят 49 новых автобусов

В Рязани для УРТ планируется закупить 49 новых автобусов. Об этом во время заседания правительства Рязанской области сообщил губернатор Павел Малков.

Новые транспортные средства должны выйти на линию в мае–июне.

Также глава региона поднял вопрос выполнения коммерческими перевозчиками своих обязательств. Добиться выполнения графика движения транспорта поручено главе администрации Рязани Елене Сорокиной.

Ответственность за нарушения губернатор предложил прописывать в контрактах, заключаемых с перевозчиками.

— Система фиксаций нарушений и наша соответствующая реакция. Вплоть до прекращения работы по контракту при наборе определенного количества замечаний, — сказал он.