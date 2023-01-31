Вторник, 31 января, 2023
7info

Для УРТ в Рязани закупят 49 новых автобусов

На главнуюНовости Рязани
Изображение от Drazen Zigic на Freepik

В Рязани для УРТ планируется закупить 49 новых автобусов. Об этом во время заседания правительства Рязанской области сообщил губернатор Павел Малков.

Новые транспортные средства должны выйти на линию в мае–июне.

Также глава региона поднял вопрос выполнения коммерческими перевозчиками своих обязательств. Добиться выполнения графика движения транспорта поручено главе администрации Рязани Елене Сорокиной.

Ответственность за нарушения губернатор предложил прописывать в контрактах, заключаемых с перевозчиками.

— Система фиксаций нарушений и наша соответствующая реакция. Вплоть до прекращения работы по контракту при наборе определенного количества замечаний, — сказал он.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации