Для старинной усадьбы в Захаровском районе нашли инвестора

Рязанская область вошла в число пилотных регионов, где реализуется программа восстановления объектов культурного наследия. В регионе насчитывается более 150 старинных усадеб и поместий, многие из которых связаны с известными дворянскими родами — Долгорукими, Нарышкиными, Оболенскими.

Как сообщил заместитель председателя правительства области Артём Никитин, первой на реставрацию отправится усадьба в селе Старое Зимино Захаровского района. Она стала объектом аукциона в рамках федерального проекта «ДОМ.РФ» и уже обрела инвестора. По условиям конкурса, он не только восстановит комплекс, но и возьмёт на себя его дальнейшее содержание. Площадь построек составляет около 1 тыс. кв. м, территория вокруг — 6,3 га.

Власти региона готовы поддерживать подобные инициативы — инвесторы могут рассчитывать на субсидии, налоговые льготы и льготное финансирование со стороны «ДОМ.РФ». Это создаст условия для возрождения исторических памятников и развития туризма.