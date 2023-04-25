Для гостей Рязани проводят бесплатные экскурсии

Агентство развития туризма Рязанской области сообщает о возвращении проекта «Рязань +». Это удобный способ познакомиться с городом в сопровождении экскурсовода. Программа подходит для опытных и начинающих туристов.

По субботам с 29 апреля по 28 октября возле гостиницы «Амакс» в центре Рязани в 12 часов гостей будет встречать гид, который проведёт бесплатную экскурсию по историческому центру.

Конечная точка экскурсии – визит-центр на улице Почтовой. Гости получат фирменный путеводитель и ответят на все вопросы о городе, его жителях, местных особенностях и колорите.

Также гости могут оформить виртуальную карту «Выгодный путь», с помощью которой можно получить скидки.

Для участия необходимо записаться на сайте.

Возрастное ограничение 16+