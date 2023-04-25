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Вторник, 25 апреля, 2023

Для гостей Рязани проводят бесплатные экскурсии

Фото из группы Агентство развития туризма Рязанской области ВКонтакте
Фото из группы Агентство развития туризма Рязанской области ВКонтакте

Агентство развития туризма Рязанской области сообщает о возвращении проекта «Рязань +». Это удобный способ познакомиться с городом в сопровождении экскурсовода. Программа подходит для опытных и начинающих туристов.

По субботам с 29 апреля по 28 октября возле гостиницы «Амакс» в центре Рязани в 12 часов гостей будет встречать гид, который проведёт бесплатную экскурсию по историческому центру.

Конечная точка экскурсии – визит-центр на улице Почтовой. Гости получат фирменный путеводитель и ответят на все вопросы о городе, его жителях, местных особенностях и колорите.

Также гости могут оформить виртуальную карту «Выгодный путь», с помощью которой можно получить скидки.

Для участия необходимо записаться на сайте.

Возрастное ограничение 16+

Для гостей Рязани проводят бесплатные экскурсии
Для гостей Рязани проводят бесплатные экскурсии

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