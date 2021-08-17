Директор «Вектора» спрогнозировал состав следующих антиковидных вакцин

Чтобы достичь коллективного иммунитета, следует модернизировать антиковидные вакцины по аналогии с противогриппозными, считает директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
Специалист уверен, что в скором времени ежегодно или два раза в год комитет ВОЗ будет принимать решение об изменении состава вакцин в части штаммов для получения популяционного иммунитета. И состав антиковидных вакцин будет меняться по аналогии с вакцинами против гриппа.
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