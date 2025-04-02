Директор рязанского предприятия не выплатил работникам зарплату на сумму 400 тысяч рублей

По результатам личного приема и.о. руководителя следственного управления возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

И.о. руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Алексей Медведков провел личный прием граждан по вопросу невыплаты заработной платы одним из предприятий области. В отношении директора данного предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, руководитель предприятия, имея задолженность по выплатам перед работниками, располагая финансовыми ресурсами и реальной возможностью для ее погашения, допустил полную невыплату заработной платы за период с января по март 2025 года работникам на сумму более 400 тысяч рублей.

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По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями исследуется финансово-хозяйственная деятельность предприятия, принимаются меры по погашению задолженности по заработной плате.