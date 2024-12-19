Дима Билан сыграет модельера в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» на ТНТ

31 декабря на ТНТ состоится премьера грандиозного новогоднего музыкального телефильма «Небриллиантовая рука» (16+). В съёмках приняли участие крупнейшие звёзды российского шоу-бизнеса: актёры, певцы, комики. Стало известно, что в фильме появится и певец Дима Билан, который предстанет в роли известного модельера Ив Сена Билана. Кутюрье появится в кадре со своими молодыми супермоделями-музами: Валерией Bearwolf (Godzilla и «Один в поле воин»), Mon’ой, Асией и итальянкой Wiwo.

Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину — старый Дубай. Здесь Семёну Семёновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами — новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами, ввозимыми в страну в обход государства.

Контрабандисты Геша и Лёлик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента.

Горбункова сыграет Тимур Батрутдинов, а Гешу и Лёлика — Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин. Регина Тодоренко на экране воплотит образ коварной соблазнительницы и исполнит песню «Помоги мне» на мотив «бондовской» композиции «Skyfall», Никита Кологривый — суперагента 006. Победитель «Евровидения» Дима Билан предстанет в роли известного модельного Ив Сена Билана, а актёр и звезда проектов «Необъяснимо, но факт» и «Druzhko Show» Сергей Дружко сыграет робота-милицейского — советского аналога американского робокопа.