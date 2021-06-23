Диетолог рассказала, сколько воды нужно пить в жару

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В период нормальных температур человеку следует выпивать за день 2 литра чистой воды. В жару этот объём следует увеличить, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Арина Скоромная.

В жару нужно выпивать 30-35 миллилитров воды на 1 килограмм веса. При этом слишком много жидкости употреблять не стоит. Это вызовет дополнительную нагрузку на организм.

Эксперт отметила: пить необходимо небольшими порциями, чтобы разгрузить почки. Делать несколько глотков воды нужно каждый раз, когда появляется жажда.